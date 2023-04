Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Maifeld Derby Festival wird zehn Jahre. Von Freitag bis Sonntag hält so zwar Festival-Stimmung auf dem Gelände am MVV Reitstadion Einzug, jedoch in abgespeckter Form. Die ganz großen Namen fehlen, die Zahl der Bühnen ist reduziert. Der „Halli Galli“-Geburtstag wird auf 2022 vertagt, denn lange war nicht klar, ob das Festival in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Ein Blick in die Vergangenheit und auf die Gegenwart des Indie-Festivals.

Sind Festival-Stimmung und Corona-Auflagen überhaupt miteinander vereinbar? Der Vorverkauf lässt laut Veranstalter darauf hoffen. „Ich bin bisher sehr positiv überrascht.