Der Investor International Campus (IC) ist in das Bauprojekt auf dem ehemaligen Halberg-Areal eingestiegen. Die Firma hat nach eigenen Angaben eine Teilfläche von 14.000 Quadratmetern von den Entwicklern des „Ludwig-Quartiers“, Aberdeen Standard Investments Deutschland AG und Gero Real Estate AG, erworben. IC baut dort ein Studentenwohnhaus mit über als 330 Apartments, rund 135 Pkw- und etwa 400 Fahrrad-Stellplätzen sowie Gemeinschaftsflächen, etwa Dachterrassen und Gemeinschaftsküchen. Der Investor nennt das Projekt „The Fizz“. Die Bauarbeiten an der Ecke Halbergstraße/ Rheinallee sollen Ende 2022 starten, die Eröffnung ist für Ende 2024 geplant. Im Erdgeschoss soll eine Kita entstehen. Der vom Architekten Stefan Forster erstellte Entwurf für das „Ludwigs-Quartier“ sieht eine Aufteilung der Fläche in vier „Karrees“ genannte Wohnblocks vor, die jeweils einen Innenhof umschließen. Hunderte neue Wohnungen sollen entstehen.