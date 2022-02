Am Montagnachmittag stellte ein Mitarbeiter einer weiterführenden Schule in der Walkürenstraße in der Mannheimer Gartenstadt ein mit einem Filzstift gemaltes hakenkreuz an einer Toilettentür fest. Daneben befand sich ein Schriftzug, der auf ein mögliches schädigendes Ereignis hindeutete, wie die Polizei es in ihrem Bericht formuliert. Der aufgemalte Schriftzug wurde daraufhin durch besonders geschultes Personal der Polizei in Augenschein genommen. Nach dessen Bewertung bestand weder für die Schülerinnen und Schüler, noch für die Lehrkräfte und Mitarbeitenden der Schule eine konkrete Gefahr. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen zur Herkunft der Farbschmierereien.

Ähnliche Schmierereien vor zwei Jahren

Bereits am Morgen des 11. Februar 2020 hatte Schulpersonal die Polizei über ähnliche Farbschmierereien an einem Schornstein der Schule informiert. Ob hier ein Zusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen. Kriminalpolizei und Schulleitung standen von Beginn der Ermittlungen an in engem Austausch. Das örtlich zuständige Polizeirevier Mannheim-Sandhofen war während der Überprüfungen mit mehreren Streifenwagen vor Ort.