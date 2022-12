Auf die Wand der Straßenbahnhaltestelle unterm Rathaus ist ein weithin sichtbares Hakenkreuz gesprüht worden – und tagelang fühlt sich niemand berufen, es zu entfernen. Stadt und Verkehrsbetriebe schieben sich die Zuständigkeit wechselseitig zu.

Es ist gut einen auf einen Meter groß und prangt unübersehbar zwischen den Kacheln der Wand an der unterirdischen Haltestelle unterm Rathaus-Center. Auch wenn die abgeknickten Spitzen in die falsche Richtung weisen, ist auf den ersten Blick deutlich, was dargestellt werden soll: ein Symbol des Nationalsozialismus’. Nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs kann mit einer Gefängnis- oder Geldstrafe belegt werden, wer solche Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen zur Schau stellt.

RHEINPFALZ-Leser Björn Becker hat die dilettantische Schmiererei, die nichtsdestotrotz eine Straftat darstellt, vor einer Woche entdeckt und der Stadt prompt über den digitalen Mängelmelder zur Kenntnis bringen wollen. Damit fing die Verwirrung an. Auf Anhieb fand der Friesenheimer im Mängelmelder unter den voreingestellten Einstiegskategorien keine, der diese Beobachtung eindeutig zugeordnet werden könnte. Der 27-Jährige entschied sich für „Busstation“, was seiner Einschätzung nach der Klassifizierung noch am nächsten kam. „Tags darauf habe ich eine automatisierte Ablehnung erhalten, da das geschilderte Anliegen keiner zulässigen Kategorie entspreche“, berichtete Becker.

Hinweis weitergeleitet

Schwacher Trost in der schriftlichen Mitteilung: Die Meldung sei an die zuständige Abteilung weitergeleitet worden, mit der Bitte um eigenständige Bearbeitung. „Eine weitere Meldung unsererseits erfolgt nicht mehr.“ Mit anderen Worten: Ob Beckers Hinweis nachgegangen und wie er verarbeitet wird, wird er von der Stadtverwaltung nicht erfahren. Einen Dank für seine aufmerksame Beobachtung schon gleich gar nicht.

Knapp eine Woche später: Das Hakenkreuz an Gleis 2 ist immer noch zu sehen. Wie es der Zufall so will, fallen Becker beim Warten auf die Bahn Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ins Auge, die er auf das kritische Zeichen aufmerksam macht. Die nächste Ernüchterung: Dafür sei man nicht zuständig, erhält er zur Antwort. „Dabei besitzt Rassismus keine Zuständigkeit, sondern geht alle etwas an“, findet er. „Schaut man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, sollte man meinen, dass hier mehr unternommen wird. Wegschauen gilt da als Beihilfe.“

Verwirrende Eigentumsverhältnisse

Und wem gehört nun die Wand an der Haltestelle unterm Rathaus-Center? Auch das ist nicht so einfach zu ermitteln. Ein RNV-Sprecher verweist auf das Tiefbauamt der Stadt, Abteilung Bauwerksunterhaltung. Der Stadtsprecher hat recherchiert, dass die RNV Eigentümerin ist ... Der RNV-Mann führt aus, dass die Eigentumsverhältnisse komplex sind: Manche Haltestellen gehören der Gesellschaft, bei anderen ist die Stadt mit deren Grundstücken mit im Boot, so etwa im Rathaus-Center oder in der Unterführung am Pesch-Haus; und für wiederum andere müsse das Unternehmen Wall (früher JCDecaux) aufkommen – dann nämlich, wenn Scheiben als Werbeflächen vermietet werden.

Auf eigene Faust und ohne Unterhaltspflicht habe die RNV spontan versucht, das Hakenkreuz im Rathaus-Center provisorisch abzuwischen. Dafür habe sich die Sprühfarbe aber als zu hartnäckig herausgestellt. Einfach überstreichen dürften die Mitarbeiter der eigens vorgehaltenen Haltestellen-Servicetruppe der RNV die Wand ohne Einverständnis des Eigentümers jedenfalls nicht.

Kurzfristig übermalt

Das Happy End: Am Tag nach den Anfragen durch die RHEINPFALZ ist die Wand zwischen den Fliesen komplett übermalt worden. Nicht von Geisterhand, sondern vom Tiefbauamt, das doch noch seine Zuständigkeit entdeckt hat.

Zu den Bearbeitungsstandards von online gemeldeten Mängel verweist der Sprecher der Stadt grundsätzlich darauf, dass manche eben nicht in die Zuständigkeit der Stadtverwaltung fallen. Diese würden an zuständige interne oder externe Stellen vermittelt. Mehr als eine pauschale Rückmeldung sei dann nicht möglich. Detailliertere Auskünfte lieferten dann idealerweise die nachgeordneten Sachbearbeiter. Björn Becker weiß bislang nichts davon, dass das Hakenkreuz nicht mehr ins Auge springt.