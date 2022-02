Nach Farbschmierereien auf einem Mannheimer Radweg und an einem Brückenpfeiler ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei mitteilt, beschmierten Unbekannte am Montagvormittag den Radweg in unmittelbarer Nähe des Gebäudes der Jugendverkehrsschule in Käfertal. Der Unbekannte oder die Unbekannten sprühten ein pinkfarbenes Hakenkreuz von etwa 40 Zentimeter Durchmesser auf den Radweg. Außerdem wurde die Zahl „305“ mit einer Krone aufgesprüht. Etwa 100 Meter weiter, unterhalb einer Brücke, befand sich ein weiteres Hakenkreuz am Pfeiler. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.