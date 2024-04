Die Außenmauer des Jüdischen Friedhofs in Mannheim ist am Wochenende mit einem Hakenkreuz besprüht worden. Die Schmierereien sind laut Polizei etwa ein Mal ein Meter groß. Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) verurteilt diesen Vorfall. „Diese widerliche Schmiererei ist ein Angriff auf das friedliche Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt. Wenn sie unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger einschüchtern soll, wird sie ihr Ziel nicht erreichen – denn wir stehen fest an der Seite unserer Jüdischen Gemeinde. Das haben wir gerade gestern bei der Mahnwache nach dem Großangriff des Iran auf den Staat Israel erneut zum Ausdruck gebracht“, ließ Specht mitteilen. Wie schon auf dem Paradeplatz betonte Oberbürgermeister Niemand dürfe sich von Scharfmachern anstecken lassen, die versuchten, von dem Konflikt zu profitieren. Man müsse sich darauf besinnen, was das friedliche Zusammenleben in Mannheim ausmache und weiter auf die Bereitschaft zum Dialog setzen, so der Oberbürgermeister weiter. „Hass darf in unserer Stadt keinen Platz haben.“ Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 174-4444.