Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Rock of Ages“ gehört zu einem der erfolgreichsten Musicals in der Geschichte des New Yorker Broadways und wurde über 2000 Mal aufgeführt. Die deutsche Fassung des Hair-Metal-Spektakels gastiert vom 2. bis 4. Mai im Mannheimer Rosengarten.

In „Rock of Ages“ erzählt der „Sound-Gott“ Lonny Barnett (Timothy Roller) die Geschichte des Kleinstadtmädchens Sherrie Christian (Julia Taschler) aus Kansas