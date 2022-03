Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen zwei 39 beziehungsweise 41 Jahre alte Wohnsitzlose erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in Mannheim mehrere Betrugsdelikte begangen zu haben. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei sollen die zwei Männer am Donnerstag in drei Fällen zum Bezahlen von Waren in Kaufhäusern in der Mannheimer Innenstadt zuvor rechtswidrig erlangte Zahlungskarten eingesetzt haben. Hierbei entstand ein Schaden von rund 630 Euro. Insgesamt hatten die beiden Tatverdächtigen 54 Zahlungskarten (Kredit- und EC-Karten) von 39 Geschädigten in ihren Besitz gebracht. Diese wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter in Justizvollzugsanstalten gebracht. Inwiefern sie für weitere ähnliche Taten in Betracht kommen, wird derzeit überprüft. Gegenstand weiterer Ermittlungen ist zudem die Feststellung der Herkunft der sichergestellten Zahlungskarten und deren Inhaber.