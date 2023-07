Ein 19-Jähriger sitzt nach Würfen von Gegenständen auf fahrende Autos wegen Verdachts des versuchten Mordes und weiterer Delikte in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach einem zweiten Tatverdächtigen läuft noch.

Die beiden jungen Männer sollen zwischen Mitte Mai und Ende Juli in mindestens sechs Fällen Hantelscheiben, Steine und Werkzeug wie einen Hammer auf stadteinwärts fahrende Fahrzeuge im Bereich der Untermühlaustraße (Neckarstadt) geworfen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilen. Die Wurfgeschosse durchschlugen in vier Fällen die Fahrzeugscheiben. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Trotz des Schocks war es den Fahrzeugführern in allen Fällen möglich, die Kontrolle über ihre Fahrzeuge so zu behalten, dass Folgeunfälle vermieden werden konnten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro

Die Polizei ist nach umfangreichen Ermittlungen auf den 19-Jährigen gestoßen, der festgenommen wurde und sich nun in Untersuchungshaft befindet. Ein 18-Jähriger gilt ebenfalls als dringend tatverdächtig. Auf das Duo kamen die Ermittler durch Spuren am Tatort. Unter anderem wurden DNA-Rückstände an den Wurfgeschossen gesichert. Am Montag wurden die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurde der 19-Jährige festgenommen. Die Polizei stellte weitere Beweismittel sicher. Gegen den 19-Jährigen erging ein Haftbefehl wegen des Vorwurfs des mittäterschaftlich begangenen versuchten Mordes in vier Fällen und versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in allen sechs Fällen. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach dem zweiten mutmaßliche Täter wird noch gefahndet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei dauern an.