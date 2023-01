Gegen einen 28-Jährigen und einen 29-Jährigen ist Haftbefehl erlassen worden, weil sie im dringenden Verdacht stehen, gemeinsam unerlaubt Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Bei beiden Verdächtigen fanden Beamte laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend des 5. Januar jeweils geringe Mengen Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Haschisch. Zeugen hatten einen Streit zwischen den beiden und zwei weiteren Personen an einer Straßenbahnhaltestelle in der Luzenbergstraße gemeldet. Bei der anschließenden Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung seien über 300 Gramm Marihuana und rund 30.000 Euro Bargeld sichergestellt werden.