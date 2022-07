Nach mehreren Gewaltausbrüchen ist am Dienstag Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium weiter mitteilten, wird ihm in drei Fällen versuchter Raub , tätlicher Angriff und mehrfache Körperverletzung zur Last gelegt.

Zunächst soll der Mann am Sonntag gegen 3 Uhr in der Karl-Mathy-Straße einem Passanten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser sich geweigert hatte, ihm Geld zu geben. Mit brachialer Gewalt versuchte er, seinem Opfer eine Kette vom Hals zu reißen. Unter weiteren Schlägen versuchte er überdies ebenso ergebnislos, ihm eine Umhängetasche zu entreißen, die der Mann quer über die Schulter trug, wegzunehmen. Der Tatverdächtige ergriff ohne Beute die Flucht und ließ sein Opfer leicht verletzt zurück.

Am Montag wurde der Täter dabei beobachtet und ertappt, wie er gegen 13.35 Uhr auf einen Lkw in der Helmholtzstraße kletterte. Er wurde ins Polizeirevier Neckarstadt gebracht, wo er weiter wütete. Bei einem Fluchtversuch in Richtung Tür soll er einen Polizeibeamten gestoßen und mit Fäusten in Richtung dessen Kopfes geschlagen haben. Polizeibeamten, die ihrem Kollegen zu Hilfe eilten, soll er sich mit erhobenen geballten Fäusten entgegengestellt und um sich geschlagen haben. Bei der anschließenden Festnahme wurden drei Polizeibeamte und der Tatverdächtige selbst leicht verletzt.

Am Montagabend gegen 22.47 Uhr setzte sich sein aggressives Verhalten fort. Der Mann saß zu diesem Zeitpunkt in Haft und soll während einer routinemäßigen Zellenkontrolle mit erneut erhobener geballter Faust einige Schritte unaufgefordert aus der Zelle getreten sein. Als ihn zwei Beamte stoppen wollten, soll er sich gewehrt und gezielt mit der Faust nach einem der Beamten geschlagen haben, ohne diesen allerdings zu treffen. Mit Unterstützung eines dritten Beamten und unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Tatverdächtige in seine Zelle zurückgedrängt werden.

Nach diesen Exzessen wurde der Rumäne ohne festen Wohnsitz am Dienstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt . Wegen Fluchtgefahr ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.