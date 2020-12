Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, der Zentralstelle für Finanzermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist eine 42-jährige Frau aus Heidelberg verhaftet worden, die im Verdacht steht, als Inhaberin eines Einzelunternehmens unrechtmäßig Corona-Soforthilfe für besonders geschädigte Unternehmen, Soloselbstständige und Angehörige freier Berufe in Höhe von 9000 Euro beantragt und erhalten zu haben. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizei heißt, hatte die Beschuldigte zwar ein Einzelunternehmen behördlich angemeldet. Allerdings besteht der dringende Verdacht, dass dieses schon spätestens seit Anfang 2019 – also lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie und lange vor dem 31. Dezember 2019 als für die Beantragung der „Soforthilfe Corona“ relevantem Stichtag – keine oder allenfalls geringfügige Umsätze erzielt und sich bereits damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden gehabt hatte. Zudem war die 42-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Betrugs rechtskräftig verurteilt worden.

Haftbefehl außer Vollzug gesetzt

Am Montag wurde sie der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erließ. Die Frau wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mittlerweile wurde der Haftbefehl auf Kaution außer Vollzug gesetzt, die 42-Jährige bis auf Weiteres wieder freigelassen.