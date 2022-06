Am Donnerstagabend hat eine Streife des Bundespolizeireviers Neustadt an der Weinstraße am Ludwigshafener Hauptbahnhof einen Haftbefehl vollstreckt. Den Beamten zufolge kontrollierten sie gegen 21 Uhr einen zur Fahndung ausgeschriebenen 26-Jährigen. Er war wegen des Fahrens ohne Führerschein zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Laut Polizei hätte er diese gegen die Zahlung von 700 Euro abwenden können, dies allerdings nicht getan. Der junge Mann wurde deshalb am Donnerstag in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert.