Aufgrund des Straßenfests in Oggersheim und des Hafenfests in Ludwigshafen-Süd werden mehrere Buslinien Umwege fahren müssen.

In Oggersheim wird die Schillerstraße von Freitag, 30. August, 18 Uhr, bis einschließlich Samstag, 31. August, für den Verkehr gesperrt. Die Buslinien 72 und 73 werden daher laut Mitteilung der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Hans-Warsch-Platz und Speyerer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Fiesko- und Erich-Kästner-Straße können demnach in dem Zeitraum nicht bedient werden.

Wegen des Hafenfests wird die Kammerschleuse auf der Parkinsel von Freitag, 30. August, ab etwa 8 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 1. September, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinie 77. Die Busse der Linie 77 fahren von den Ersatzhaltestellen Berliner Platz und Walzmühle kommend ab Rheinallee Süd eine Umleitung über die Drehbrücke und die Parkstraße zur Haltestelle Parkinsel und ab dort weiter auf regulärem Linienweg zurück zum Berliner Platz. Die Haltestellen Lagerhaus- und Böcklinstraße können nicht angefahren werden und entfallen. Im Bereich der Drehbrücke werden Ersatzhaltestellen in beiden Richtungen eingerichtet.