Der Vorschlag der Linken, eine brachliegende Hafenfläche als Alternativstandort fürs Filmfestival zu nutzen, stößt bei den Hafenbetrieben Ludwigshafen auf wenig Gegenliebe. „Ohne Not den prägenden Standort am Rhein weg zu verlagern, würde aus meiner Sicht als Bürger und Besucher der Qualität des Festivals schaden und ihm den einzigartigen Charakter nehmen. Als Grundstückseigentümer halte ich solche Denkansätze zudem für nicht finanzierbar“, sagt Hafenchef Franz Josef Reindl. Linken-Sprecher Bernhard Wadle-Rohe hatte die Hafenbetriebe aufgefordert, das nach einem Lagerhallenbrand seit zehn Jahren brachliegende Areal am Luitpoldhafen für das Filmfestival zur Verfügung zu stellen. Dadurch werde der Stadtpark auf der Parkinsel vom Auf- und Abbau der Zeltstadt entlastet. Filmfestivaldirektor Michael Kötz will hingegen am Standort im Park am Rhein festhalten.