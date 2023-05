Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Häfen Ludwigshafen und Mannheim blicken nach eigenen Angaben auf ein solides Geschäftsjahr 2022 zurück: Insgesamt wurden 13.244.767 Tonnen Güter am Wasser umgeschlagen, davon rund 5,7 Millionen Tonnen in Ludwigshafen und 7,5 Millionen Tonnen in Mannheim.

Auf den Containerumschlag entfielen dabei insgesamt fast 1,5 Millionen Tonnen. Mit knapp 753.000 Tonnen hat Ludwigshafen hier knapp die Nase vor dem Hafen der Schwesterstadt. „Die aktuellen