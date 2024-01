Landesweit wurde in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 in den rheinland-pfälzischen Häfen weniger Fracht umgeschlagen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gemeldet wurden von den Schiffs- und Frachtführern einen Güterumschlag von rund 14,3 Millionen Tonnen. Das war ein Rückgang um 855.000 Tonnen oder 5,6 Prozent. Beim größten Binnenhafen des Landes, dem in Ludwigshafen, wurden 3,964 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen und dies ist ein Rückgang um 531.000 Tonnen oder satte 11,8 Prozent. Beim Empfang waren es 2,788 Millionen Tonnen bei einem Rückgang von 367.000 Tonnen. Ähnlich sah es beim Versand aus. Dort waren es noch 1,340 Millionen Tonnen und somit ein Rückgang um 164.000 Tonnen. Erfasst hat die Werte der Meldepersonen das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems, das die Auswertung und Veröffentlichung vorgenommen hat.