Der Internationale Frauentreff unterstützt Frauen dabei, ihre Potenziale und Ressourcen zu nutzen und ihre Stärken durch Empowerment, Orientierung, soziale Kontakte sowie die Förderung interkultureller, kommunikativer und sprachlicher Kompetenzen zu entfalten. Im Ludwigshafener Hack-Museumsgarten organisiert der Internationale Frauentreff drei Brotbacktage, bei denen Workshops zum Anheizen und Backen im Lehmbackofen angeboten werden. Der nächste Brotbacktag findet am Mittwoch, 12. Juni, von 10 bis 13 Uhr statt. Ein weiterer Termin ist für Mittwoch, 4. September, von 10 bis 13 Uhr geplant, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an frauentreff@ludwigshafen.de.