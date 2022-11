Die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ will von der Stadtverwaltung schriftlich beantwortet wissen, wie sie sich vor Hackerangriffen schützt – und wie sich Unternehmen mit städtischer Beteiligung wappnen. Hintergrund sind der Hackerangriff auf die Technischen Werke vor zweieinhalb Jahren und der kürzliche Angriff auf die IT-Systeme der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Bei diesen Cyber-Attacken seien jeweils sensible Daten im Darknet veröffentlicht worden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stelle aktuell eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland im Kontext des Kriegs in der Ukraine fest und rufe daher Behörden auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und der gegebenen Bedrohungslage anzupassen, so Timo-Weber, Fraktionsgeschäftsführer der „Bürger für LU“ und IT-Experte.

In welchem Rhythmus finden die Backups statt?

In diesem Zusammenhang stellt seine Fraktion unter anderem folgende Fragen an die Verwaltung: Finden regelmäßige Sicherungen – Backups – aller Datenbestände der IT-Systeme statt? Wie lange werden die Backups aufbewahrt? Wird Software von russischen Anbietern eingesetzt? Finden regelmäßige IT-Sicherheitsaudits statt, also die Risiko- und Schwachstellenanalyse der IT-Systeme? Wurden in den vergangenen zehn Jahren Schwachstellen der IT-Systeme festgestellt? Gibt es ein durchgängiges Security-Monitoring, also eine fortlaufende Überwachung der Sicherheit aller IT-Systeme? Wie viele Hackerangriffe gab es seit Januar 2020 auf die IT-Systeme der Verwaltung? Gibt es ein Notfallkonzept bei einem erfolgreichen Hackerangriff? Gibt es ein Datenschutzkonzept? Wie viel Geld hat die Verwaltung in den vergangenen zehn Jahren für die Sicherheit der IT-Systeme ausgegeben?