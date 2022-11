Seit Hacker Daten aus der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises im Darknet veröffentlicht haben, ist die Verunsicherung groß. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erklärt, was Kriminelle mit solchen Datensätzen anstellen und wie Bürger sich schützen können. Alles zu dem Thema lesen Sie hier.

Eine junge Frau wird mutmaßlich von ihrem Partner in einem Haus in der Speyerer Altstadt erstochen, am Montag hätte sie ihre Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt antreten sollen. Während die Ermittler versuchen, die Hintergründe zu klären, wird in sozialen Medien wild spekuliert. Worüber lesen Sie hier.

Die Finanzierung der Hochstraßensanierungen in Ludwigshafen ist eine Hängepartie. Der Pfälzer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger fordert im Gespräch mit Steffen Gierescher mehr Tempo bei den Verhandlungen – und vom Bundesverkehrsminister, dass er das Thema endlich zur Chefsache macht. Zum Interview geht’s hier.

Der Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt erhitzt weiter die Gemüter. Die Industrie- und Handelskammer und die CDU fühlen sich hinters Licht geführt. Sind die Sperrungen nur ein Schritt auf dem Weg zur autofreien City? Die Hintergründe zu der Kritik an der Stadt erfahren Sie hier.

Was tun, wenn die Kirchenglocken nachts lauter als die in einem Dorf gesetzlich erlaubten Grenzwerte sind? Leiser drehen! Das könnte die Lösung für den Fall im Frankenthaler Vorort Mörsch sein. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie hier.

Die bald 60 Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende Ludwigshafener Eberthalle ist ein Sanierungsfall. Sie genügt längst nicht mehr den Ansprüchen einer modernen Arena für Großveranstaltungen. Das ist allen Akteuren seit Jahren bekannt. Dennoch ist unklar, wie es mit der Halle weitergeht. Das liegt auch, aber eben nicht nur an der desolaten Finanzlage der Stadt, deren Schuldenberg sich inzwischen auf 1,5 Milliarden Euro türmt. Mehr dazu hier.