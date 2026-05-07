Am Mittwoch zwischen 14 und 15.30 Uhr sollte ein Lkw-Fahrer laut 109 Fahrräder nach Ungarn liefern. Unbekannte versuchten, durch einen Hackerangriff den Auslieferungsort zu ändern und gaben an, dass die Räder zunächst in die Industriestraße und im Anschluss in die Maudacher Straße geliefert werden sollen. Dort angekommen, wurde der Lkw-Fahrer misstrauisch und kontaktierte die Spedition, woraufhin der Betrug auffiel. Die insgesamt vier Betrüger waren in einem Pkw mit niederländischen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, die am 6. Mai im Bereich der Industrie- oder der Maudacher Straße in der Nähe des Bahnhofs verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere mit niederländischem Kennzeichen, gesehen haben, sich zu melden: bei der Inspektion 2 unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.