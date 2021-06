Der Hack-Museumsgarten des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum startet jetzt in die Saison: Ab sofort ist die grüne Oase am Hans-Klüber-Platz fürs Publikum geöffnet, Veranstaltungen finden ab dem 20. Juni statt und werden voraussichtlich auf www.wilhelmhack.museum angekündigt. Der vormals triste Platz zwischen Staatsphilharmonie und Museum ist heute durch das Urban-Gardening-Projekt Erholungsort und Begegnungsstätte: Zwischen Kunstwerken und recycelten Beeten gedeihen zahlreiche Pflanzenarten und werden von Ludwigshafenern liebevoll gepflegt. Es werden Feste gefeiert und kulturelle Veranstaltungen organisiert. Für die Öffentlichkeit ist der Garten geöffnet von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Für Veranstaltungen gilt Maskenpflicht (außer am Sitzplatz) sowie Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten unter hackmuseum@ludwigshafen.de.