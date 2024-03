Das Wilhelm-Hack-Museum bietet an vier Sonntagen im März von 15 bis 16 Uhr eine öffentliche Führung zur neuen Sammlungspräsentation „Poesie der Elemente“ und dem Kabinettstück „Richter/Polke: Umwandlungen“ an. Die Termine sind am 10., 17., 24. und 31. März. Die Kosten der Führungen belaufen sich auf drei Euro.