Mit seinen „Draußen-Führungen“ bietet das Wilhelm-Hack-Museum eigenen Angaben zufolge eine Entdeckungstour durch die Stadt an. Denn Kunst gibt es nicht nur im Museum, wie Kunsthistorikerin und -vermittlerin Ursula Dann weiß. Bei einer Fahrrad-/E-Roller-Tour am Samstag, 23. April, 11 bis 13 Uhr, steht das Projekt „Muralu“ im Mittelpunkt. Zu sehen ist Kunst an Hauswänden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt: an der Haltestelle Hochfeldstraße in der Gartenstadt. Anmeldung unter E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 504-3411.