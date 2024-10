Arbeiter haben am Freitagmorgen ein Gerüst an der Fassade des Wilhelm-Hack-Museums in der Berliner Straße hochgezogen. Wie Museumsdirektor René Zechlin bestätigt, soll eine Undichtigkeit beseitigt werden. Der Schaden sei nicht groß, betroffen seien auch nicht die Ausstellungsräume.

Es sei aber notwendig, über der Baustelle einen Wetterschutz zu installieren. Anschließend soll die Dachkonstruktion austrocknen, bevor Arbeiter das Flachdach erneut abdichten. Bis zur kommenden Ausstellung „Wir werden bis zur Sonne gehen“ sollen die Arbeiten spätestens abgeschlossen sein. Die Schau wird am 16. November eröffnet.