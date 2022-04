Mit seinen „Draußen-Führungen“ bietet das Wilhelm-Hack-Museum eigenen Angaben zufolge eine Entdeckungstour durch die Stadt an. Denn Kunst gibt es nicht nur im Museum, wie Kunsthistorikerin und -vermittlerin Ursula Dann weiß. Bei einer Fahrrad-/E-Roller-Tour am Samstag, 23. April, von 11 bis 13 Uhr steht das Projekt Muralu im Mittelpunkt. Zu sehen ist internationale Kunst an Ludwigshafener Hauswänden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Treffpunkt ist an der Haltestelle Hochfeldstraße in der Gartenstadt. Anmeldung unter E-Mail hackmuseum@ludwigshafen.de oder telefonisch: 0621 504-3411.