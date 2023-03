Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Küchenstudio Habermehl & Wallé hat nach Angaben der Geschäftsführung am Montag beim Amtsgericht Ludwigshafen Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Das Traditionsunternehmen soll jedoch neu aufgestellt werden. Aber das Café Wallé in der Walzmühle steht vor dem Aus.

Im Jahr 2016 hatte Ralph Watkins die Habermehl & Wallé GmbH übernommen. Anfang 2021 zog das Küchenstudio aus dem Gewerbegebiet in der Saarburger Straße in Oggersheim in die Walzmühle in Süd um.