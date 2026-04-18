Schicke Frisuren, volle Teller, glückliche Gesichter: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 haben in der Suppenküche an der Apostelkirche gewirbelt.

Schere und Fön sowie ein üppiges pfälzisch-bayrisches Frühlingsbüfett haben die Schüler der BBS am Donnerstag in die Suppenküche mitgebracht, berichtet die Sprecherin des protestantischen Dekanats. Im improvisierten Friseursalon herrschte drei Stunden lang reger Betrieb. Die zwölf Auszubildenden im zweiten Lehrjahr zauberten den Kundinnen und Kunden neue Frisuren und ein Lächeln auf die Lippen. Spaß hatten auch die jungen Menschen selbst. Alina schwärmte, wie freundlich und dankbar sich die Gäste zeigen. „Das ist die Bestätigung, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben“, sagt sie. „Das tut gut“, ergänzte Lena. Andrea meinte einfach nur: „Ich liebe es hier.“

„Mit Liebe gemacht“

Eine Etage höher wirkten künftige Köchinnen und Köche „Essen ist eine Form der Zuneigung“, erklärte Tolga: „Diese Speisen sind mit Liebe gemacht.“ Für Emily ist das Projekt eine neue Erfahrung, sie lobte die schöne Stimmung im Gemeindesaal. „Jeder freut sich: wir und die Gäste.“ Die 15 Gastronomie-Azubis – ebenfalls im zweiten Lehrjahr – hatten das Menü selbst geplant und gekocht. In der Suppenküche durften sie die Speisen auch servieren, darunter Markklößchensuppe, Saibling auf Spargelsalat, Rinderbraten, Käsespätzle, Gemüse, Bayrische Creme und Bienenstich.

Im »Frisiersalon« herrschte konzentriert-entspannte Stimmung. Meist waren Haarschnitte gewünscht Foto: Dekanat LU/Wagner/oho

Pfarrerin Kerstin Bartels dankte den Auszubildenden, Lehrkräften und der Schulleitung, dass sie sich Jahr für Jahr auf das Projekt einlassen. Für Birgit Langer gab es eine Überraschung. Die Lehrerin hatte das Projekt mitbegründet und geht in Ruhestand. Kerstin Bartels überreichte eine besondere Auszeichnung, die es wohl nur in der Suppenküche gibt: den Suppenlöffel am roten Bande.

Diese Auszeichnung gibt’s nur an der Apostelkirche: Birgit Langer (links) erhielt von Kerstin Bartels den Suppenlöffel am roten Bande. Foto: Dekanat LU/Wagner/oho

Der Dank gelte auch den Sponsoren für ihre Lebensmittel- und Geldspenden.