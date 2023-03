Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit über 20 Jahren spielt die Mannheimerin Maren Kaun Figurentheater für Kinder und Erwachsene. Normalerweise ist sie in ganz Deutschland und auch im Ausland unterwegs. Nun hat sie „Rapunzel“ via Livestream aus dem Mannheimer Schatzkistl in die Wohnzimmer ihrer kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht.

Schon die Gebrüder Grimm wussten im 19. Jahrhundert von Schwangerschaftsgelüsten zu berichten. Nicht von einem unbändigen Appetit auf Rollmops oder saure Gurken, sondern auf Rapunzeln: