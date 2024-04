Hüseyin Cinkara, in Speyer geborener und in Schifferstadt wohnender Boxprofi, kämpft am Samstag, 27. April, in Nürnberg um die Möglichkeit, Cruisergewichts-Weltmeister Oleksandr Ussyk (Ukraine) herausfordern zu können. Cinkaras Gegner ist an diesem Abend der Kosovare Armend Xhoxhaj (1,91 m). Dieser siegte in allen seinen bisher 21 Profiduellen, davon 14-mal durch Knockout. Cinkara (1,90m) gewann seine 21 Profikämpfe vorzeitig, den bisher letzten am 21. Oktober 2023 in Göppingen gegen den Venezolaner Reinaldo Gonzalez.