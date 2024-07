Der „Ludwigshafener Weihnachtscircus“ der Familie Stephan Riedesel präsentiert mit vielen neuen Attraktionen „Pino’s Kinder-Hüpfburgenspaß“ auf dem Vorplatz der Eberthalle. Von 12. bis 28. Juli soll nun wieder das Gelände an der Eberthalle zu einem Spieleparadies werden. Seit 2018 sei man in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg mit „Pino’s Kinder-Hüpfburgenspaß“ in den Sommermonaten unterwegs, so eine Mitteilung der Zirkusfamilie. Neben Ludwigshafen gab es den Hüpfburgen-Parcours bereits in Frankenthal, Grünstadt, Worms, Oppenheim, Heppenheim, Mörfelden-Walldorf, Böblingen. Kindern bietet das Team zahlreiche Hüpfburgen, eine XXL-Rutsche, ein Paddelboot-Bassin und eine Wasserrutsche an, dazu einen Elektro-Quad-Parcours und zahlreiche Spielmöglichkeiten an der frischen Luft. Eltern und anderen erwachsenen Begleitpersonen wird eine Lounge-Ecke angeboten.

„Pino’s Kinder-Hüpfburgenspaß“ ist von montags bis freitags jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 12 bis 19 Uhr, am letzten Tag, 28. Juli, von 12 bis 17 Uhr.