Was in der Corona-Pandemie ein Lichtblick war, ist geblieben und zur festen Einrichtung geworden: Die Hörandachten des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen bestehen nun seit vier Jahren.

Sie können übers Telefon und Internet abgerufen werden, zudem bietet das Online-Archiv frühere Andachten zum Nachhören. Rückblick: Im ersten Corona-Lockdown ab Mitte März 2020 durfte die Kirche keine Gottesdienste feiern. Doch wollten die Menschen erreichen, um ihnen in dieser schwierigen Zeit Hoffnung zu geben. Da kam Idee der Hörandachten schnell umgesetzt.

30 Abrufe pro Andacht

Es fand sich ein kleines Team aus hauptamtlich und ehrenamtlich Beschäftigten zusammen, das am Palmsonntag 2020, dem letzten Sonntag vor Ostern, loslegte. Während der Pandemie stand jeden Tag ein neuer Gedanke zum Abruf bereit, inzwischen dreimal in der Woche montags, mittwochs und samstags. Inhaltlich ist nichts vorgegeben, hier sind Sprecher ganz frei.

Die tröstlichen, ermutigenden und hoffnungsvollen Anstöße sind rund drei Minuten lang. „Manchmal blicken die Hörandachten auch kritisch auf das Weltgeschehen“, sagt Birgit Kiefer, Pfarrerin in Mundenheim und eine Sprecherin. Offensichtlich gibt es treue Fans der Hörandachten. Das erkennt Kiefer an den Abrufzahlen, die beständig bei etwa 30 pro Andacht liegen. Daneben erhält das Team ab und an persönlichen Dank für das Angebot, berichtet sie.

Kontakt

So sind die Hörandachten abrufbar: Telefon 0621 6290702 oder im Netz unter www.christuskirche-mundenheim.de/andachten.