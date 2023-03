Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bahnlärm bleibt für die Bewohner des Herderviertels in Mundenheim ein leidiges Thema. Seit Jahren klagen sie über den Parkplatz für S-Bahnzüge auf dem angrenzenden Bahngelände, was rund um die Uhr erheblichen Lärm produziert – und Anwohner in den Sommermonaten noch mehr um den Schlaf bringt.

In diesem Jahr hat sich die Geräuschkulisse noch einmal deutlich verstärkt, ärgert sich Anwohner Frederic Dahl, der einen echten Verlust an Lebensqualität beklagt.