Mit einem ambitionierten dreiteiligen Konzertzyklus ist in der Mannheimer Christuskirche des 700. Todestags von Dante Alighieri gedacht worden. An drei Abenden erklangen Musiken nach seinem Opus magnum „Die göttliche Komödie“ („La divina commedia“) oder solche, die dazu in Bezug stehen.

Der Ablauf folgte den drei Teilen der „Göttlichen Komödie“: „Inferno“ (Hölle), „Purgatorio“ (Fegefeuer) und „Paradiso“ (Paradies).