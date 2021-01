Anlässlich der Änderungen an den landesweit geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weist die Stadtverwaltung nachdrücklich darauf hin, dass Bürger in Verwaltungsgebäuden medizinische Gesichtsmasken oder Masken der Standards KN95/N95 sowie FFP2 Masken tragen müssen. Um den Bürgern Zeit zu geben, sich entsprechende Masken beschaffen zu können, sind bis zum Ende der laufenden vierten Kalenderwoche auch noch andere Mund-Nasen-Bedeckungen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Verwaltungsgebäuden geduldet. Diese Übergangszeit gelte auch bei der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen.

Vorerst kein Bußgeld fällig

Der Kommunale Vollzugsdienst werde bei den Corona-Kontrollen auf die Pflicht zum Tragen der höherwertigen Masken hinweisen, wo dies nicht bereits erfolgt. In der Regel soll aber bis zum Ablauf der Woche kein Bußgeld in Höhe von 50 Euro für entsprechende Verstöße dieser Art verlangt werden. Wegen der weiterhin hohen Anzahl der Corona-Infektionen in der Region setzt die Verwaltung die Online-Terminvergabe für die Bürgerbüros aus. Durch die telefonische Vergabe von Terminen lasse sich besser beurteilen, ob ein Anliegen dringend und unaufschiebbar sei oder ob andere Anliegen vorrangig zu behandeln seien. Ziel der Verwaltung ist es, unnötige Kontakte weiterhin zu vermeiden und potenzielle Infektionsgefahren so weit wie möglich zu minimieren.

Mehr zum Thema