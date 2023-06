Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

HANDBALL: Nach dem Klassenerhalt in der dritten Liga und der Rückkehr der männlichen A-Jugend in die Handball-Bundesliga, hat das HLZ Friesenheim-Hochdorf jetzt auch den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geschafft. Ein Novum im Männerhandball, denn das bietet ideale Möglichkeiten für den Nachwuchs bis in die Zweite Liga.

Das Konzept des Handball-Leistungszentrum (HLZ) der beiden Vereine TSG Friesenheim und TV Hochdorf scheint zu fruchten. Nach der Rückkehr der männlichen A-Jugend in die Handball-Bundesliga,