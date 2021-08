Im vergangenen Jahr wurden bundesweit rund 194.200 Autos mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen – so so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Verdreifachung. Da die Aufladestruktur im öffentlichen Raum unzureichend ist, spielen private Ladesäulen für E-Autos eine zentrale Rolle. Ein Bundesprogramm fördert den Ausbau.

Wie die bundeseigene Förderbank Kfw mitgeteilt hat, haben in Ludwigshafen im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 329 Haushalte eine Förderung für eine private Ladesäule in Anspruch genommen. Im Jahr 2020, als die Förderung erstmals zur Verfügung stand, waren es 122 Haushalte. Noch deutlicher war die Zunahme in Frankenthal, wo die Zahl von 51 auf 176 stieg. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurde im ersten Halbjahr private Ladeinfrastruktur in 927 Haushalten gefördert. Das ist im Vergleich zu 363 Förderungen im Vorjahr ebenfalls eine deutliche Zunahme. Die Kfw zahlt einen Zuschuss von 900 Euro für Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden. Antragsberechtigt sind nicht nur Immobilieneigentümer sondern auch Mieter.

„Die E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein unserer sehr anspruchsvollen Klimapolitik“, sagt Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes (CDU), der die Zahlen der Kfw abgefragt hat. „Damit E-Mobilität noch mehr genutzt wird, brauchen wir einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Hier sind wir auf einem guten Weg.“ Dazu gehöre auch das sogenannte Schnellladegesetz, das im Mai im Bundestag verabschiedet wurde. Auf dieser Grundlage fördere die Bundesregierung Betriebe, die insgesamt 1000 Schnellladestationen einrichten sollen. Seit dem 1. Juli sei das Gesetz in Kraft, in Kürze erfolgt die Ausschreibung. „Das Ziel ist klar: Überall in Deutschland sollen Schnellladestandorte in wenigen Minuten erreichbar sein“, sagt Kartes und verweist auf eine Online-Veranstaltung am 16. August, in der sich interessierte Unternehmen informieren können. Anmeldungen im Netz unter www.now-gmbh.de.

In Ludwigshafen waren im vergangenen Jahr rund 82.200 Autos zugelassen. Die überwiegende Anzahl verfügt über einen Antrieb mit fossilen Brennstoffen. In Ludwigshafen waren Anfang 2020 laut Stadt 386 Elektroautos zugelassen, wobei 200 Fahrzeuge davon auf den Fuhrpark der BASF entfielen. Anfang 2017 waren in Ludwigshafen laut Kraftfahrtbundesamt 230 E-Autos angemeldet.

Öffentliche Ladesäulen für Elektro-Autos lassen sich nicht rentabel betreiben. Deshalb sind Stadt und Technische Werke (TWL) bei der Planung neuer Ladepunkte in Ludwigshafen zurückhaltend. Der Trend geht zum privaten Laden – oder zum Supermarkt-Parkplatz. Im vergangenen Jahr gab es 20 Standorte in Ludwigshafen mit insgesamt 37 Ladepunkten, an den E-Auto-Besitzer ihre Fahrzeuge mit neuer Energie versorgen können. Alle stehen entweder im öffentlichen oder im halb-öffentlichen Bereich, also im Straßenraum oder etwa auf Supermarktparkplätzen.

Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie zu E-Mobilität kam zu dem Schluss, beim Ausbau der Infrastruktur auch die Kaufkraft der Bewohner eines Viertels und die Aufgeschlossenheit für Umweltthemen zu berücksichtigen. Der Ausbau solle sich an der Nachfrage und dem E-Auto-Bestand orientieren.