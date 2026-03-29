Trotz des Protestes von Familien: Die Hortgebühren in Ludwigshafen werden ab August nach dem Einkommen der Eltern neu berechnet. Der Familiendezernent erläutert die Gründe.

Die Hortgebühren in Ludwigshafen richten sich ab August nach dem jeweiligen Einkommen der Familien. Das sorgt bei Eltern, die dann deutlich mehr bezahlen sollen, seit Wochen für Kritik. Sogar eine Petition im Netz gegen die Umstellung wurde gestartet. Familiendezernent Lars Pletscher (45, CDU) stellt sich der Diskussion und der Kritik, hält aber an der Umstellung des Systems fest.

Wie Pletscher in der Vorwoche im Jugendhilfeausschuss noch einmal erläuterte, richtet sich die Neuberechnung der Hortgebühren nach dem Einkommen der Familien und der Anzahl der Kinder im Kindergeldbezug. Das soll Familien mit kleinem Einkommen entlasten, während Besserverdiener mehr bezahlen sollen. Für diese könne es deutlich teurer werden, erläuterte der Beigeordnete: Bei einem bereinigten Nettoeinkommen ab 7500 Euro könnte die Hortgebühren um bis zum 2,8-fachen der bisherigen Beträge steigen.

Besser informieren

Selbstkritisch stellte Pletscher fest: „Auf der städtischen Homepage müssen wir noch mal nachsteuern und die Neuberechnung an Rechenbeispielen besser erklären, um Missverständnisse zu vermeiden.“ Das müsse besser und transparenter dargestellt werden. Insbesondere müsse erläutert werden, dass es um alle Kinder in einer Familie gehe, die Kindergeld beziehen. Unabhängig davon, ob sie eine Einrichtung besuchen.

Eine Evaluation des neuen Systems stellte Pletscher für 2027 in Aussicht: Nach den Sommerferien des kommenden Jahres sollen die Erfahrungen analysiert und bewertet werden.

Teurer für Familien mit hohem Einkommen

Die Kritik einiger Eltern, dass die Stadt mit den höheren Beträgen ihren Haushalt sanieren wolle, wies Pletscher entschieden zurück: In der Summe gehe es um die gleichen Einnahmen wie bisher, betonte der Nachfolger von Cornelia Reifenberg (CDU), der seit Januar im Amt ist. Nur für Familien mit hohem Einkommen werde es deutlich teurer. Viele andere würden dagegen deutlich entlastet. „Das ist so gewollt.“

Die neuen Gebühren werden fällig, wenn Kinder in Ludwigshafen eine Krippe, einen Hort oder eine Betreuende Grundschule besuchen. Der Besuch einer Kita ist dagegen ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ebenso wie der Besuch von Ganztagsschulen gebührenfrei.