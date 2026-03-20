Ein Bündnis aus Stadtelternausschuss Ludwigshafen (StEA), den Fraktionen von CDU, SPD und FWG sowie den Vertretern der Tagespflege im Jugendhilfeausschuss bringt für die Sitzung am Donnerstag, 26. März, einen Antrag zur erneuten Diskussion der Thematik der Beitragsanpassungen für Schul- und Krippenkinder sowie Kindertagespflege ein. Maßgeblicher Auslöser waren dabei die Rückmeldungen aus der Elternschaft, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt. Die Sorgen und Nöte der Familien sollen dabei aufgegriffen werden, um Lösungswege zu suchen. Im Ausschuss soll diskutiert werden, wie Belastungen durch die Systemumstellung bei der Beitragserhebung möglicherweise entzerrt werden könnten. „Es ist ein wichtiges Signal, dass sich hier die Fraktionen CDU, SPD und FWG gemeinsam mit dem Stadtelternausschuss und den Vertretern der Tagespflege für Verbesserungen einsetzen“, heißt es aus den Reihen der Antragsteller. Die Zusammenarbeit verdeutliche den Willen, parteiübergreifend Verantwortung für die Belange von Familien in Ludwigshafen zu übernehmen. Die Hortgebühren in Ludwigshafen richten sich ab August nach dem Einkommen der Familien. Das sorgt bei Eltern, die deutlich mehr bezahlen sollen, für Kritik.