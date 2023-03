Die Höhenretter der Mannheimer Feuerwehr üben derzeit den Umgang mit einem speziellen Gerät an der Bundesgartenschau-Seilbahn. Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht (CDU) hat eine Übung vor Ort besucht und sich über den nicht alltäglichen Einsatz informiert. „Wir haben üblicherweise keine Seilbahn im Stadtgebiet. Die Experten der Feuerwehr haben hier aber eine Lösung gefunden, die es uns erlaubt, den hohen Sicherheitsstandard in Mannheim auch für die Seilbahn zu ermöglichen. Die dafür notwendigen Geräte haben wir für die Dauer der Buga gemietet“, erklärt er. Erwartet werden durchschnittlich 12.000 Besucher pro Tag, von denen wohl auch ein Großteil die Seilbahn nutzen wird. Für die Übungen wird laut Stadt ein medizinischer Notfall in einer Kabine der Seilbahn inszeniert. Für die Einsatzkräfte bedeutet dies mit einem speziellen Seilfahrgerät und anderer Ausrüstung, insgesamt rund 25 Kilogramm schwer, zunächst auf einen Mast der Seilbahn zu klettern und von dort zur Kabine zu fahren. Anschließend wird die betroffene Person aus der Kabine abgeseilt.