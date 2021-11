Die Etatberatung 2022 und die Haushaltsansätze für den größten Ludwigshafener Stadtteil (25.000 Einwohner) stehen im Zentrum der Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirats, der sich am Donnerstag, 2. Dezember, 15 Uhr, Rathaus in der Innenstadt, Sitzungszimmer I (erster Stock) zu einer öffentlichen Sitzung versammelt. Neben dem Bericht von Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) geht es um weitere 14 Tagesordnungspunkte. Darunter Anfragen zu Investitionen, einen Antrag zur Ausweisung von öffentlichen Flächen für Streetart-Künstler, die energetische Sanierung der Festhalle oder die Beleuchtung des Geh- und Radwegs entlang der Dürkheimer Straße. Das geplante Höffner-Möbelhaus an der Dürkheimer Straße (Westlich B9), der Sachstand der Radwegplanung in der Prälat-Caire-Straße, eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Stadtteilverbindungsstraße Oggersheim-Melm, die Kindertagesstätte in der Adolf-Diesterweg-Straße sowie die Errichtung eines Wetterschutzes für die Bushaltestelle am Bahnhof sind weitere Themen.

Es gilt die 3G-Regel

Es gilt die 3G-Regelung, das heißt: Zutritt zu der Sitzung erhalten nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Die entsprechenden Nachweise werden laut Stadtverwaltung vor dem Zutritt zum Sitzungssaal in jedem Einzelfall kontrolliert.