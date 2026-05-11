Ein Notruf wegen Gewalt im häuslichen Umfeld hat die Ludwigshafener Polizei am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf den Plan gerufen. Wie die Beamten mitteilen, setzte der minderjährige Sohn einer Familie den Alarm am Telefon ab. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine 41 Jahre alte Frau mit deutlich sichtbaren Kopfverletzungen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zuvor in der Wohnung der Familie zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem ebenfalls 41-jährigen Partner. Die Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den Partner der Frau nahm die Polizei in Gewahrsam, erließ außerdem eine polizeiliche Verfügung gegen ihn und eröffnete ein Strafverfahren. Das Ludwigshafener Polizeipräsidium weist darauf hin, dass häusliche Gewalt nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Betroffenen selbst hat, sondern auch Kinder, die solche Situationen miterleben müssen, schwer belastet und in ihrer natürlichen Entwicklung beeinträchtigen kann. Wer selbst von Gewalt in seinem familiären Umfeld betroffen ist, sollte nicht zögern, Unterstützung zu suchen. Unter anderem ist das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ – ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben – jederzeit erreichbar, und zwar unter der Nummer 116 016.