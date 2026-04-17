Ein Fall von häuslicher Gewalt hat am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwischen einem Mann und einer Frau war es dabei zu einer körperlichen Auseiandersetzung gekommen, meldet die Polizei. Die 14-jährige Tochter der Frau war in der Wohnung und bekam den lautstarken Streit mit. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau und brachte sie zur weiteren Abklärung in eine Fachklinik in der Nähe. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein. Sie erließ eine Verfügung für zehn Tage, und der Mann musste die Wohnung verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei verweist auf Hilfsangebote und das Hilfetelefon 116016 für Gewalt gegen Frauen sowie 0800 1239900 für Gewalt gegen Männer. In Notfällen gilt der Notruf 110. Weitere Beratung steht auf www.polizei-beratung.de.