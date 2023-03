Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mehr als 400 Fälle von häuslicher Gewalt und Stalking haben die Beraterinnen der zuständigen Interventionsstelle im Hemshof im vergangenen Jahr bearbeitet. Die meisten Opfer sind Frauen. Der Bericht der Helferinnen im Sozialausschuss hat bei den Zuhörern für Betroffenheit gesorgt.

Den Tätern sieht man es in der Regel nicht an, dass sie ihre Partnerinnen beschimpfen, beleidigen, demütigen, kontrollieren und verleumden oder im schlimmsten Fall sogar schlagen und am Ende töten,