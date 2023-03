Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen will das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen ein Zeichen setzen und beteiligt sich nach eigenen Angaben an der Kampagne der Vereinten Nationen „Orange the World“.

Von 25. November bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, soll das Behördenhaus in der Wittelsbachstraße in Süd mit orangefarbenen Lichtakzenten illuminiert werden, „um