Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Mannheim-Käfertal mehrere Häuser und Fahrzeuge mit Graffiti besprüht. Laut Polizei fanden sich an den beschmierten Objekten der Schriftzug „Hue“ sowie Smileys in eckiger Form. Auf den 22-Jährigen stießen die alarmierten Beamten bei der Fahndung. Der Mann hatte Sprühfarbe an Händen und Pullover. Er wurde mit aufs Revier genommen, wo er die Taten gestand. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.