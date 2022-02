Vermutlich mit in Brand gesetzten Zeitschriften haben Unbekannte laut Polizei am Montagabend ein Holzhäuschen auf einem Spielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) angezündet. Gegen 18.10 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei das Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.