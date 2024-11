Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Beim Tag der offenen Tür an zwei Ludwigshafener Gymnasien und einer Gesamtschule können sich Eltern und Grundschüler demnächst informieren.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium in West (Freiastraße 10) finden die Tage der offenen Tür am Freitag, 15. November, von 16.45 bis 20.30 Uhr, und am Samstag, 16. November, von 9.15 bis 13 Uhr statt. Nach Angaben der Schule geht es für alle Interessierten dann jeweils los mit einer Einführung durch die

Schulleitung. Schüler-Guides führen im Anschluss zur Latein-Schnupperstunde und in die Klassensäle. Die Besucher können sich in allen Fachbereichen umschauen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Mundenheim (Karolina-Burger-Straße 42) lädt am Samstag, 23. November, und Samstag, 18. Januar, zu Infotagen ein. Jeweils um 9 und 11 Uhr stehen Vorträge mit Informationen zum G9-Konzept und zum Ganztagskonzept auf dem Programm. Am HBG können Eltern wählen, ob sie ihre Kinder für das bewährte G9-Gymnasium oder zusätzlich für das Ganztagsangebot anmelden wollen.

Der Unterricht am Vormittag findet für alle gemeinsam statt. Für die Ganztagsschüler gibt es ein warmes Mittagessen und ein vielfältiges Nachmittagsangebot. Weitere Informationen gibt es auch bei Schulleiter Klaus Hartmann(klaus.hartmann@hbg-lu.de) und Orientierungsstufenleiterin