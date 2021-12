Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Die Rückkehr der Tochter

Fall 65: Frau L. hatte wegen einer schwierigen Kindheit in komplizierten Familienverhältnissen große Probleme, ihr Leben gut zu gestalten. Im Laufe der Zeit verstrickte sie sich immer mehr in den Konsum von Rauschmitteln. Mit Unterstützung des Suchthilfenetzwerks im Haus der Diakonie hat sie es geschafft, sich aus ihrer Alkohol- und Cannabissucht herauszuarbeiten. So wurde es nach einiger Zeit möglich, in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt die Rückkehr ihrer vierjährigen Tochter aus der Pflegefamilie zu planen. Um den Lebensunterhalt zu sichern, waren verschiedene Anträge notwendig, für die wiederum ein gültiges Ausweisdokument Voraussetzung war. Mit der finanziellen Unterstützung der „Aktion 72“ erhielt Frau L. einen Personalausweis, der den Weg zur Rückführung ihrer Tochter ebnete.

40 bedürftige Haushalte profitieren

Fall 66: Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff. Um in Notlagen schnell und unbürokratisch mit dem Nötigsten helfen zu können, wurden von der „Aktion 72“ zahlreiche Gutscheinkarten für verschiedene Lebensmittelmärkte angeschafft. Insgesamt konnte die Sozial- und Lebensberatung im Haus der Diakonie damit bisher über 40 bedürftige Haushalte unterstützten.

Für die Hausaufgaben

Fall 67: Endlich – und das auch noch in diesem schwierigen Jahr – fand der 25-jährige von ADHS betroffene Roberto eine neue Ausbildungsstelle. Da sein Smartphone bereits älter ist, erhielt er vom Verein SeHT (Selbstständigkeitshilfen bei Teilleistungsschwächen) einen funktionierenden Tablet-PC, damit er zu Hause seine Hausaufgaben erledigen und am digitalen Unterricht teilnehmen konnte. Der Verein finanziert sich auch aus Spenden der „Aktion 72“.

Hilfe für den Kinderschutzbund

Fall 68: Das Unterrichtsangebot der Singklasse an der Ernst-Reuter-Grundschule erfolgt in Kooperation mit der städtischen Musikschule. Die Singklasse ist ein musikalisches Grundausbildungsangebot mit singen, klatschen, tanzen und elementarem musizieren für Kinder der ersten Klasse. Durch diese praktische musikalische Ausbildung entwickeln die Kinder neben musikalischen Fertigkeiten gleichermaßen ihre seelisch-emotionalen, geistig-intellektuellen und auch sozialen Fähigkeiten. Das trägt insgesamt zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Die Initiative des Kinderschutzbunds wird unter anderem aus der „Aktion 72“ getragen.

Aktueller Spendenstand: 141.225,09 Euro.