Der Vorsitzende der SPD Ludwigshafen, David Guthier, ist nach Parteiangaben am Mittwochabend einstimmig ins Präsidium des SPD-Landesvorstands gewählt worden. Der 31-Jährige, der dem Landesvorstand seit November 2018 angehört, gehört damit erstmals zum Präsidium. Das Präsidium ist das höchste Führungsgremium der Landespartei. „Mir ist es wichtig dem kommunalen Ehrenamt innerhalb unserer Partei eine starke Stimme zu geben. Gleichzeitig ist es für die Ludwigshafener SPD nach dem Ausscheiden von Dieter Feid als Landesschatzmeister wichtig, auch weiterhin im Präsidium vertreten zu sein“, freut sich Guthier über seine Wahl. Der 31-Jährige ist verheiratet und Vater eines halbjährigen Sohnes. Seit 2014 ist er Stadtverbandsvorsitzender in Ludwigshafen und gehört dem Stadtrat an, seit 2019 als Fraktionsvorsitzender. Beruflich arbeitet er als Produktmanager bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH.